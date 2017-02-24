Ердоган має намір ініціювати референдум щодо відновлення смертної кари

Публічний референдум пройде 16 квітня, як повідомляє Turkish Minute.

"Вимога відновити смертну кару буде представлена до розгляду парламенту. Я хочу, аби парламент схвалив її, та я отримав би можливість її затвердити. Але є проблема, вона вимагає конституційної поправки. Якщо буде необхідно, ми можемо провести новий референдум з цього питання", – заявив Ердоган.

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Минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже заявляв, що парламент Туреччини має обговорити повернення смертної кари, незважаючи на позицію ЄС та Ради Європи.

Такі заклики президента Туреччини пролунали після того, як 15 липня 2016-го року в країні сталася спроба державного перевороту.