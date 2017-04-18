У Туреччині противники реформи виходять на вулиці своїх міст

У Туреччині противники реформи, ініційованої президентом Реджепом Ердоганом, виходять у цей час на вулиці своїх міст. У Стамбулі зібрався багатотисячний мітинг.

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Як повідомляє ТСН, люди заявляють про масові фальсифікації під час референдуму, за результатами якого чинний глава держави отримає необмежені повноваження.

Також про фальсифікації заявляють представники опозиційних партій.

Як повідомлялося, 51% жителів Туреччини схвалили конституційні зміни. В ОБСЄ заявили, що волевиявлення було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок. Виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи. Негативний ефект мало також обмеження основних свобод.