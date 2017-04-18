Постпред КНДР при ООН: Ядерна війна може початися у будь-який момент

Постійний представник КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що США створили в регіоні небезпечну ситуацію, при якій ядерна війна може початися у будь-який момент", передає ТСН.

Також КНДР продовжить випробування ракет, незважаючи на посилення напруженості в світі. Про це сказав заступник міністра закордонних справ КНДР Хан Сонг Рель.

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"Ми будемо проводити ракетні випробування на щотижневій, щомісячній та щорічній основі", - додав північнокорейський чиновник. Він наголосив про можливість початку повномасштабної війни, якщо США будуть "настільки нерозумні, щоб використовувати військові засоби" проти КНДР.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня віце-президент США Майк Пенс заявив, що «ера стратегічного терпіння» США "закінчилася" щодо КНДР через її небажання відмовитися від ядерної зброї і балістичних ракет.

Раніше президент США Дональд Трамп як верховний головнокомандувач Збройними силами США відправив на Корейський півострів авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон» – як вважають, у спробі дати Північній Кореї сигнал про її амбіції розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради безпеки ООН. У відповідь Пхеньян вже погрожував ядерної атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.

У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту в США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР в ракетній і ядерній областях. В останні місяці Пхеньян знову активізував ракетні випробування.