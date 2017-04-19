Аварія суховантажу в Чорному морі: судно розкололося надвоє, врятовано одного українця

В ході рятувальної операції в Керченській протоці був врятований громадянин України, який перебував на затонулому суховантажі «Герої Арсеналу». Про це повідомляє РБК.

Як повідомив прес-секретар Федерального агентства морського і річкового транспорту Олексій Кравченко, на борт російського танкера був піднятий український моряк за прізвищем Черненко, 1982 року народження.

У Росморрічфлоті підтвердили, що на борту судна, що прямувало з порту Азов у турецьке місто Самсун, перебували 12 осіб — дев'ять громадян України, двоє росіян і один громадянин Грузії.

Читайте такожВ Росії за фактом аварії суховантажу з 9 українцями на борту відкрили кримінальну справу

У свою чергу прес-служба Слідчого комітету Росії повідомила про те, що в ході рятувальної операції поблизу Керченської протоки були врятовані «кілька членів екіпажу». ТАСС з посиланням на Південне слідче управління на транспорті СК Росії повідомляє про те, що врятувати вдалося трьох моряків.

При цьому в "МНС" Криму ТАСС інформацію про порятунок трьох осіб не підтвердили. Там зазначили, що з води витягли лише одного моряка.

Судно «Герої Арсеналу» розкололося надвоє під час шторму в районі Керченської переправи. Суховантаж затонув приблизно в 14 морських милях від узбережжя Криму. У районі аварії суховантажу зберігаються важкі погодні умови.