ЦРУ і ФБР шукають у своїх лавах інформатора WikiLeaks - ЗМІ

ЦРУ і ФБР проводять спільне розслідування у пошуках інформатора WikiLeaks, повідомляє CBS News з посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування, передає РБК.

За даними телеканалу, спецслужби розраховують знайти інформатора, який передав WikiLeaks «тисячі документів, які містять опис методів спостереження, що використовуються ФБР і ЦРУ для отримання доступу до смартфонів, смарт-телевізорів і комп'ютерних систем.

Читайте такожЦРУ звинувачує військову розвідку Росії у використанні сайту WikiLeaks

Незважаючи на те, що матеріали добре захищені, доступ до них мали сотні людей», і зараз слідчі вивчають списки імен цих людей.

Американські спецслужби розраховують знайти інформатора серед співробітників або підрядників ЦРУ - тих, хто мав фізичний доступ до засекречених матеріалів.

Про те, що ЦРУ використовує для прослуховування і кібершпіонажу телевізори, смартфони і навіть антивіруси, стало відомо з документів, опублікованих WikiLeaks на початку березня. Ця добірка документів отримала назву Vault 7 7 («Сейф № 7»).

Раніше директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що WikiLeaks є «ворожою [США] розвідувальною службою».