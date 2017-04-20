Reuters назвало авторів плану впливу Росії на вибори в США

План втручання в президентські вибори в США в 2016 році розробив Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох діючих і чотирьох колишніх чиновників американської адміністрації, передає «Радіо Свобода».

"Дорожню карту" впливу на вибори в США попросив скласти особисто президент Путін, уточнив колишній високопоставлений співробітник американської розвідки. За інформацією джерел агентства, в РІСД підготували два документа.

У червні минулого року були розроблені рекомендації для Кремля про запуск пропагандистської кампанії в соціальних мережах і на державних ЗМІ з метою схилити американців обрати президента, який займе більш м'яку позицію щодо Росії, ніж колишній глава держави Барак Обама.

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Другий документ був підготовлений у жовтні. У ньому експерти виходили з ймовірної перемоги Хілларі Клінтон і рекомендували припинити пропаганду на підтримку Трампа і перейти до вкидання інформації про фальсифікації на голосуванні, щоб завдати шкоди репутації Клінтон як ймовірного майбутнього президента США.

У той же час хакерські зломи серверів Демократичної партії в рекомендаціях РІСД не згадувалися, зазначає Reuters.

Яким чином ці документи потрапили до американських спецслужб, не повідомляється.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, прес-служби РІСД і RT не відповіли на запити Reuters. Представник агентства Sputnik назвав повідомлення "абсолютною брехнею".

В даний час американські спецслужби розслідують передбачуване втручання Росії в торішні вибори президента США. У січні розвідувальне співтовариство США заявило, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести хакерські атаки на Демократичну партію, щоб вплинути на передвиборну кампанію і допомогти Трампу. У Кремлі причетність до кібератак заперечують.