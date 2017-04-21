Один з лідерів президентських перегонів у Франції закликав призупинити кампанію

Кандидат у президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійон закликав на знак солідарності з жертвами нападу на Єлисейських полях призупинити кампанію з виборів глави держави. Про це політик заявив у ході дебатів учасників президентської гонки на телеканалі France 2, передає РБК.

«Я вважаю, що в тому контексті, в якому ми зараз живемо, немає місця для продовження [передвиборної] кампанії», — наводить слова Фійона Europe 1. Свою позицію республіканець пояснив тим, що, в даний момент, на його думку, кандидати на пост глави Франції «повинні продемонструвати їх солідарність з поліцією», загиблим в результаті інциденту співробітником правоохоронних органів, а також всіма тими, хто ризикує життям», щоб забезпечити їх безпеку.

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«І тоді ми покажемо нашу солідарність з французами, які по праву стурбовані поширенням терактів», — зазначив Фійон, додавши, що «боротьба проти ісламського тоталітаризму» повинна бути «основним пріоритетом наступного президента [Франції] і уряду».

Як зазначає Reuters, сам республіканець після нападу на поліцейських у центрі Парижа ухвалив рішення відмовитися від запланованої ним раніше на 21 квітня передвиборної поїздки у французькі Альпи.

Таке ж рішення, за інформацією BFM TV, прийняла лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен. Вона після перестрілки на Єлисейських полях скасувала свій візит в притулок для тварин в Монсо-ле-Мін і Сона і Луара. Тепер політик, як зазначає телеканал, збирається виступити вранці 21 квітня у своєму штабі в Парижі.

Перестрілка в центрі столиці Франції сталася раніше, 20 квітня. В цей день, за словами очевидців, зловмисник, під'їхавши до Єлисейських полях на своєму автомобілі, зупинився на сигнал червоного світла світлофора. Після цього він вийшов з машини і відкрив вогонь по поліцейським. У результаті події загинув один співробітник правопорядку, ще двоє отримали поранення. Також, за інформацією представника МВС Франції, постраждала жінка. Сам стрілець був убитий у відповідь вогнем. Відповідальність за напад на себе взяла заборонена в Росії терористична організація «Ісламська держава».

Пізніше в прокуратурі Франції, як передавав Reuters, зловмисника назвали «терористом». Розслідуванням інциденту також зайнялося контртерористичне управління французького наглядового відомства.