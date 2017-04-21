Міцна Європа стане для всіх перевагою – Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що якщо Європа буде міцною, вона усім принесе користь.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні у Вашингтоні.

Читайте такожПлутанина з авіаносцями: у Пентагоні пояснили заяву Трампа

"Так, сильна Європа дуже важлива для мене як для президента Сполучених Штатів", - наголосив Трамп.

На його переконання, це важливо для США як для країни.

"Ми хочемо бачити її такою. Ми допоможемо бути їй міцною, і це великою мірою буде для всіх перевагою", - заявив Трамп.