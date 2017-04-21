Міцна Європа стане для всіх перевагою – Трамп
08:39, 21 квітня 2017Світ
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На переконання Трампа, сильна Європа є важливою для США.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що якщо Європа буде міцною, вона усім принесе користь.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні у Вашингтоні.
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"Так, сильна Європа дуже важлива для мене як для президента Сполучених Штатів", - наголосив Трамп.
На його переконання, це важливо для США як для країни.
"Ми хочемо бачити її такою. Ми допоможемо бути їй міцною, і це великою мірою буде для всіх перевагою", - заявив Трамп.
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