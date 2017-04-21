Ле Пен закликала негайно відновити прикордонний контроль у Франції

Кандидат у президенти Франції від ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен заявила про необхідність негайного відновлення прикордонного контролю на кордонах країни на постійній основі, як повідомляє Reuters .

Коментуючи вбивство поліцейського 20 квітня в Парижі, Ле Пен заявила, що також необхідно вислати всіх іноземців, які перебувають у контрольних списках розвідувальних служб.

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Зокрема, Ле Пен закликала чинний уряд негайно здійснити ці заходи.

Нагадаємо, ввечері в четвер, 20 квітня, невідомий відкрив вогонь по поліцейським в центрі Парижа, в результаті чого один з правоохоронців загинув.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

Пізніше бельгійській владі здався підозрюваний в нападі на французьких правоохоронців, чоловік добровільно прийшов у відділення поліції Антверпена