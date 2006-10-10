Слідство у справі про вбивство Політковської визначило три основні версії

Оперативно-слідча група у справі про вбивство відомої журналістки Ганни Політковської розглядає три основні версії того, що сталося, пише у вівторок газета "Коммерсант".

За даними видання, до основних версій вбивства журналістки увійшли: помста міліціонерів, які після публікацій Політковської опинилися у в`язниці або в розшуку, змова противників Володимира Путіна і прем`єра Чечні Рамзана Кадирова, а також помста колишніх бойовиків, що перейшли на сторону федеральних сил.

Перша версія, пише "Коммерсант", пов`язує вбивство Політковської зі справою нижнєвартовских міліціонерів. У 2001 році журналістка з`ясувала, що міліціонери з Нижньовартовська причетні до викрадань і вбивств мирних жителів у Чечні. Після публікації її матеріалів на міліціонерів завели кримінальну справу. Одного з них - Сергія Лапіна (відомого під радіопозивним Кадет) - в 2005 році засудили до 11 років тюремного ув’язнення.

На користь цієї версії, пише "Коммерсант", свідчить те, що Сергій Лапін погрожував Політковськой. За фактами погроз Нижнєвартовска прокуратура порушувала кримінальну справу. Незважаючи на те, що Лапін перебуває в колонії, у розшук оголошено ще декілька нижнєвартовских міліціонерів і у них була причина помститися журналістці, вважають слідчі.

Другою версією, яку розглядає слідство, за даними "Коммерсанта", є змова противників президента Росії Володимира Путіна і прем`єра Чечні Рамзана Кадирова. Вбивство журналістки могло бути спеціально приурочене до дня народження президента РФ, щоб завдати удару по його авторитету, перш за все, на Заході.

В рамках цієї версії, повідомляє "Коммерсант", згадується ім`я Бориса Березовського. Відомий підприємець, до якого видання звернулося за коментарями, заявив: "Все погане, що відбувається в Росії, режим завжди списує на своїх ворогів, і дуже часто на мене". На причетність до злочину перевіряють також декількох чеченців, які останнім часом конфліктували з Кадировим і не були зацікавлені в посиленні його влади.

Останньою основною версією, яку відпрацьовує слідство, є причетність до вбивства журналістки колишніх чеченських бойовиків, що входять нині до силових відомств, які контролює Рамзан Кадиров. Прем`єр-міністр Чечні і створені ним силові структури, нагадує слідство, постійно фігурували у викривальних статтях Ганни Політковської.

Ганна Політковська була вбита у під`їзді власного будинку у суботу ввечері. Вбивцям, яких, за попередніми даними, було двоє, з місця злочину вдалося зникнути. Їх пошук поки не приніс результатів. Зброя, з якої була застрелена журналістка, знайдена недалеко від будинку.

Лента.ру