Сьогодні Росія продовжить депортацію громадян Грузії

Сьогодні з Росії буде депортовано ще 90 громадян Грузії.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення прес-служби Федеральної міграційної служби (ФМС) РФ, депортованими будуть громадяни, котрі «незаконно перебувають на території Росії».

"Планується, що з Москви в Тбілісі літаком буде депортовано 90 громадян Грузії, які незаконно знаходилися на території Росії", - сказав представник ФМС. За його словами, поки що не визначено, в який час і яким літаком будуть відправлені депортовані.

У свою чергу в Управлінні інформації МНС РФ повідомили, що депортовані громадяни Грузії будуть доставлені на батьківщину пасажирським літаком Іл-62.

"Цим же літаком з Тбілісі до Москви будуть доставлені росіяни, які вирішили повернутися додому", - сказав представник МНС.

Він додав, що ще один рейс в Тбілісі Іл-62 виконає в середу.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Грузії було затримано п`ятьох російських військовослужбовців, чотирьом з яких грузинські власті пред`явили звинувачення в шпигунстві.

Тбіліський міський суд 29 вересня обрав їм запобіжний захід - двомісячний арешт. 2 жовтня Грузія передала затриманих представникам ОБСЄ в присутності голови цієї організації, які потім передали росіян представникам РФ.

Російська сторона розцінила затримання військовослужбовців та їх звинувачення в шпигунстві як провокацію. З 2 жовтня Росія припинила авіаційне, залізничне, автомобільне, морське та автобусне сполучення з Грузією. Крім того, було припинене поштове сполучення та обмін поштовими грошовими переказами.

Також російська сторона відкликала свого посла в Грузії для консультацій і розпочала евакуацію громадян Росії з Грузії. Одночасно в Росії були посилені заходи нагляду за громадянами Грузії, серед іншого - припинена діяльність грузинських ресторанів та інших закладів, розпочалася депортація громадян Грузії, зокрема й на вантажних літаках.