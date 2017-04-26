Спецслужби Франції довели причетність режиму Асада до хіматаки - глава МЗС

Режим Асада відповідальний за хімічну атаку 4 квітня в сирійському місті Хан-Шейхун, внаслідок якої загинули понад 80 осіб, серед яких було багато дітей.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, говорячи про результати розслідування у його країні, передає Le Figaro. "Ми знаємо з надійного джерела, що процес виробництва зарину є типовим методом, розробленим у сирійських лабораторіях", - сказав він.

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"Цей метод носить підпис режиму, і це те, що дозволяє встановити відповідальних за цей напад. Ми знаємо про це, тому що ми зберегли зразки, зібрані після інших атак, які тепер можемо порівняти", - додав Еро.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.