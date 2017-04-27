Венесуела почне процес виходу з Організації американських держав

Венесуела запустить процедуру виходу з Організації американських держав (ОАД) 27 квітня. Про це заявила голова МЗС країни Делсі Родрігес, передає РБК з посиланням на Reuters.

Процедура виходу з ОАД займе два роки, уточнила вона.

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Влада країни пояснила, що даний крок став відповіддю на "підтримувану Вашингтоном кампанію проти правлячої Соціалістичної партії Венесуели". На думку влади, ця "кампанія хотіла розтоптати суверенітет країни".

Про те, що Венесуела може вийти з Організації американських держав Делсі Родрігес заявила напередодні, 26 квітня. Вона пояснила, що країна прийме таке рішення у випадку, якщо країни-члени ОАД без погодження з Каракасом проведуть засідання, присвячене політичній кризі у Венесуелі.

"Якщо зустріч голів МЗС Організації американських держав пройде без схвалення і згоди уряду, я отримала вказівку від голови держави, президента Ніколаса Мадуро, розпочати процес виходу Венесуели з цієї організації", - відзначала Родрігес.