Чутки про синіх китів з РФ докотилися до Туманного Альбіону: у Британії попередили про "смертельні групи"

Британська поліція попередила батьків школярів про виникла в Росії грі «синій кит», в якій підлітків схиляють до самогубства. За даними Бі-бі-сі, попередження отримали школи у графствах Хартфордшир та Ессекс.

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Так, поліція Хартфордшира радить батькам «проявляти пильність і контролювати використання дітьми інтернету», пише РБК.

Водночас правоохоронці відзначають, що не має даних, чи існує в реальності така гра і чи встигла вона дістатися до Великобританії.

«Немає жодних доказів, що в нашій школі існує проблема «синього кита», але ми вважаємо, що краще тримати батьків та опікунів в курсі. Ми зобов'язані дбати про нашу молодь», - заявив заступник директора школи в Базилдоні (графство Ессекс).

Гра «Синій кит» і так звані " групи смерті" стали активно обговорюватися в Росії після розслідування «Нової газети», яке вийшло в травні 2016 року. Автор публікації Галина Мурсалієва стверджувала, що в соціальних мережах існують спільноти, адміністратори яких схиляють неповнолітніх до суїциду. За даними видання, з листопада 2015-го по квітень 2016-го самогубство вчинили 130 підлітків, що перебували в таких групах. Пізніше з'явилася інформація про жертви "синіх китів" в Україні.