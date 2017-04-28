Захід засудив штурм парламенту у Македонії

ЄС, США, НАТО і кілька балканських країн засудили штурм демонстрантів парламенту у Македонії, які побили кількох депутатів.

Як повідомляє Радіо Свобода, Зоран Заєв, голова більшості македонських законодавців, який залишив парламент у розпал штурму 27 квітня з закривавленим обличчя, відмовився у п’ятницю зустрічатися з президентом Македонії Джорґе Івановим, який закликав до невідкладних переговорів у час ескалації політичної кризи, яка у цій країні триває два роки.

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні назвала останнє насильство «надзвичайно хвилюючим і дуже сумним».

«Ми завжди вважаємо насильство неприйнятним, особливо коли воно відбувається у часи демократії, у парламенті», – сказала Моґеріні журналістам на Мальті перед неформальним самітом ЄС.

Демонстранти, дехто з яких був у масках, увірвалися у парламент після того, як альянс соціал-демократів і етнічно албанські партії обрали спікером Талата Джафері, який є етнічним албанцем.

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Троє депутатів від етнічно албанських партій також отримали травми, серед них і Зіадін Села, лідер «Албанського альянсу», якого доставили до відділення інтенсивної терапії клініки у Скоп’є.

За повідомленням МВС Македонії, загалом поранення отримали 83 людини, серед яких 25 поліцейських, під час сутичок у будівлі парламенту і на вулицях.

Посольство США у Скоп’є також засудило насильство, зазначивши, що це суперечить демократії і є неприйнятним.

У МЗС Росії натомість зазначили, що головною причиною політичної кризи у Македонії є «відверте втручання» у внутрішні справи цієї країни, але не надали конкретних свідчень на підтримку цієї заяви.

Протести у Македонії тривають упродовж двох останніх місяців. Владна партія «ВМРО-ДПМНЕ» упродовж кількох тижнів успішно перешкоджала більшості у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту.

Протестувальники називали героєм президента Джорґе Іванова за те, що він відмовлявся дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість у парламенті.

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Талат Джафері є першим етнічним албанцем, обраним спікером македонського парламенту.

Близько чверті жителів Македонії, де проживає 2,1 мільйона, є етнічними албанцями.

Македонія ледве уникла громадянської війни у 2001 році після бунтів озброєних албанців, що вимагали більших прав.

Як повідомляв УНІАН, в столиці Македонії Скоп'є натовп демонстрантів увірвався в будівлю парламенту. Унаслідок штурму постраждав лідер македонських соціал-демократів і найбільш ймовірний претендент на пост прем'єра Зоран Заєв.

Протестуючі виступають проти обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері. Близько 200 осіб проникли спочатку в фойє будівлі, а потім і в зал засідань. Поліція застосувала світлошумові гранати, щоб розігнати демонстрантів і дати депутатам і політикам вийти з будівлі.