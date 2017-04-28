У Пентагоні заявили про ліквідацію в Ємені одного з лідерів "Аль-Каїди"

США ліквідували в Ємені одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїди" Абдул Ахмеда аль-Алакі.

Про це заявив представник Пентагону Джефф Девіс, повідомляє Associated Press.

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За словами Девіса, сили США знищили Абдул Ахмеда аль-Алакі в результаті удару 23 квітня в Ємені.

Аль-Алакі займався проведенням операцій в провінції Шабва в центральній частині Ємену. Девіс розповів, що командир "Аль-Каїди" планував атаки і сприяв у постачанні зброї і вибухівки.

Крім аль-Алакі також були знищені ще семеро бойовиків "Аль-Каїди", зазначив Девіс.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті спецоперації військових США і Афганістану в афганській провінції Нангархар були знищені 35 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".