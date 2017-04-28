У ході спецоперації США в Афганістані вбито 35 бойовиків ІД
21:53, 28 квітня 2017Світ
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При цьому загинули два американських спецназівця.
Ілюстрація / REUTERS
Офіційний представник Пентагону Джефф Девіс заявив, що в результаті спецоперації військових США і Афганістану в афганській провінції Нангархар були знищені 35 бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава», повідомляє ABC News.
Відзначається, що спецоперація була спрямована на знищення ватажка ІД в Афганістані Абдули Хасиба.
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За словами Девіса, при цьому загинули два американських спецназівця в результаті помилкового вогню зі сторони афганських союзників або військових США.
Раніше Пентагон повідомив про ліквідацію одного з лідерів «Аль-Каїди» в Ємені.
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