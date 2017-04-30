Жертвами коаліції США стали 352 мирних жителі Іраку і Сирії - Пентагон
21:52, 30 квітня 2017Світ
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У відомстві також висловили жаль у зв'язку з ненавмисними жертвами серед цивільного населення.
Ілюстрація / REUTERS
Пентагон опублікував доповідь, в якій говориться про 352 жертви авіаударів очолюваної США коаліції серед мирного населення Іраку і Сирії з початку операції в серпні 2014 року, передає Reuters.
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«На даний момент, згідно доступної інформації, щонайменше 352 мирних жителі були вбиті ненавмисним чином в результаті ударів коаліції з початку операції», — йдеться у тексті доповіді.
У відомстві також висловили жаль у зв'язку з ненавмисними жертвами серед цивільного населення.
Раніше повідомлялося, що США засудили удари ВПС Туреччини в Іраку і Сирії.
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