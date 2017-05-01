КНДР пригрозила потопити атомний підводний човен США - ЗМІ

Північна Корея пообіцяла потопити атомний підводний човен Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Michigan, який прибув у Південну Корею.

Про це йдеться в повідомленні північнокорейських урядових ЗМІ, передає 112 Україна з посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що в КНДР прибуття американського підводного човна визнали актом військового залякування.

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"Термінове переміщення атомної підводного човна до вод Корейського півострова, поєднане з розгортанням авіаносної ударної групи, призначене для подальшої активізації воєнних загроз щодо нашої республіки", - зазначили к КНДР.

Також в Пхеньяні заявили, що готові атакувати її при виникненні загрози.

"У той момент, як USS Michigan рушить з місця, вона буде приречена на жалюгідну долю стати підводним привидом", - попередили в КНДР.