На першотравневій демонстрації в Парижі сталися масові заворушення і погроми - ЗМІ

17:55, 01 травня 2017
Світ
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Поліція намагається стримувати протестувальників, застосовує сльозогінний газ.

Ілюстрація REUTERS

Під час традиційної першотравневій демонстрації в Парижі сталися масові заворушення і погроми. Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що менш ніж за тиждень до другого туру президентських виборів у Франції тисячі робітників вийшли на марш за свої права в Парижі.

Під час акції почалися заворушення і погроми. Активісти палять і б'ють інфраструктуру, в хід йдуть димові шашки.

У той же час поліція намагається стримувати протестувальників, застосувала сльозогінний газ.

Згідно з повідомленням, активісти швидше за все відносяться до анархістських організацій.

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Теги: #Париж#Франція#Першотравень#масові заворушення