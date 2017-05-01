Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що "при вірних обставинах" для нього "було б честю зустрітися" з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це президент Сполучених Штатів розповів в інтерв'ю Bloomberg, передає РБК.

"Якщо було б доречно зустрітися з ним, я абсолютно впевнений, що для мене було б честю зробити це", - повідомив Трамп, зазначивши, однак, що знову ж ці переговори повинні відбутися "за вірних обставин". "Але я б зробив це", - сказав американський президент.

Читайте такожКНДР пригрозила потопити атомний підводний човен США - ЗМІ

"Більшість людей в політиці ніколи б так не сказали (про свою готовність зустрітися з північнокорейським лідером, - ред.)", - також додав президент США. Однак, на думку Трампа, "при відповідних умовах" йому було б що обговорити з Кім Чен Ином. "У нас є важливі новини [для обговорення]", - резюмував американський лідер.

Кім Чен Ин, як нагадує Bloomberg, ніколи не зустрічався з главами іноземних держав. У 2011 році після смерті його батька Кім Чен Іра він очолив Північну Корею і жодного разу з тих пір не залишав територію своєї країни.

Протягом більше двох десятиліть переговори на різних рівнях, продовольча допомога, а також санкції ООН не змогли стримати прагнення династії Кім до створення власного ядерного арсеналу. Це, як зауважує агентство, призвело до того, що адміністрація Трампа все більше покладалася на сусіда КНДР і головного торгового партнера республіки Китай, щоб чинити тиск на північнокорейський режим.

Читайте такожТрамп: КНДР продемонструвала неповагу до побажань Китаю

Напруженість, за інформацією Bloomberg, почала зростати з тих пір, як в січні Трамп поклявся, що не дозволить Пхеньяну створити ядерну зброю, здатну досягти США, а Північна Корея у відповідь на це назвала американські військові дії в регіоні і на Корейському півострові актами "залякування і шантажу".

Пхеньян продовжив і балістичні ядерні випробування. Одне з останніх, за даними південнокорейських військових, було проведено 29 квітня.