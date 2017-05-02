У діловому центрі канадського Торонто прогримів вибух

04:17, 02 травня 2017
Світ
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Точна причина вибуху та пожежі встановлюється.

REUTERS

У діловому центрі канадського Торонто прогримів вибух, повідомляє CTV Toronto.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Район вибуху перекрила поліція, закрили одну станцію метро. На місці події йде сильний дим з решітки каналізаційного люка.

REUTERS

За даними пожежників, загорілися підземні трансформатори. Точна причина вибуху та пожежі встановлюється.

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Теги: #вибух#Торонто