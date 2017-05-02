У діловому центрі канадського Торонто прогримів вибух
04:17, 02 травня 2017Світ
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Точна причина вибуху та пожежі встановлюється.
На місці події йде сильний дим з решітки каналізаційного люка / REUTERS
У діловому центрі канадського Торонто прогримів вибух, повідомляє CTV Toronto.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
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@CP24 still going pic.twitter.com/CbLwyS2N6s— Matt Stone (@mattstone76) May 1, 2017
Район вибуху перекрила поліція, закрили одну станцію метро. На місці події йде сильний дим з решітки каналізаційного люка.
REUTERS
За даними пожежників, загорілися підземні трансформатори. Точна причина вибуху та пожежі встановлюється.
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