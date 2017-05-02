Голлівудські кіностудії уклали угоду зі сценаристами, уникнувши страйку

Голлівудські сценаристи і представники кіностудій у ніч на вівторок змогли домовитися про скасування страйку через низькі, на думку письменників, відрахування з фільмів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Радий повідомити - ми уклали угоду", - повідомив у своєму "Твіттері" сценарист Біллі Рей, який представляє гільдію сценаристів.

"Це не все, чого ми заслуговуємо, але все-таки великий успіх, який допоможе багатьом письменникам. Єдність зробила це можливим", - написав Рей.

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Умови угоди не розголошуються.

Останній великий страйк сценаристів проводився у 2007-2008 роках. Тоді акція тривала 100 днів. Телеканали були змушені повторювати випуски телешоу. За даними Інституту Майкла Мілкена, страйк обійшовся економіці Каліфорнії у 2,1 млрд доларів.

Зараз угода стала результатом тривалих переговорів між гільдією сценаристів і альянсом кіно - і телевиробників, який представляє великі голлівудські студії.

Гільдія сценаристів вимагала значно збільшити фінансування і надати додаткові гарантії для членів профспілки.

В об'єднанні стверджують, що члени організації за останні три роки втратили близько 23% доходів на тлі великих прибутків кінокомпаній. У разі невиконання своїх вимог члени гільдії, до якої входять 9000 осіб, обіцяли 2 травня почати страйк.

Якби кіно - і телепродюсерам не вдалося домовитися зі сценаристами, страйк в першу чергу позначився би на вечірніх ток-шоу, для яких злободенні жарти придумують команди письменників.

Слідом за цим постраждали б денні телесеріали, але більшість запланованих на найближчі два-три місяці телевізійних комедій та драматичних тв-шоу вже написано і знято, кажуть продюсери.