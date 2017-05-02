Сенат США відклав законопроекти про антиросійські санкції
Автори законопроектів побоювалися, що президент Трамп може піти на скасування частини санкцій.
Американські сенатори вирішили поки що не давати ходу законопроектам, що узаконюють санкції проти російських громадян і корпорацій і передбачають додаткові штрафні заходи проти російських громадян, причетних до кібероперацій під час президентської кампанії. Про це в понеділок оголосив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер, передає Радіо Свобода.
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У січні і лютому сенатори внесли два законопроекти, мета яких полягала в кодифікації існуючого режиму санкцій, введених Сполученими Штатами у відповідь на анексію Криму, підтримку Росією сепаратистів на сході України і втручання в президентську кампанію в США. Сенатори побоювалися, що президент Трамп може піти на скасування частини санкцій заради перспективи співпраці з Кремлем у вирішенні сирійського конфлікту. Як заявив в понеділок Боб Коркер, ця тривога розвіялася, ніхто не вірить, що президент укладе з Росією "дешеву угоду щодо Сирії". Коркер запропонує почекати закінчення розслідувань втручання Кремля в американський виборчий процес і повернутися до обговорення цих біллів після оприлюднення результатів.
Замість цих законопроектів сенатори мають намір поставити на голосування законопроект, спрямований на боротьбу з російською пропагандою в Європі та Сполучених Штатах.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило, що початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній. 14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.