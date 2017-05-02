Сенат США відклав законопроекти про антиросійські санкції

Американські сенатори вирішили поки що не давати ходу законопроектам, що узаконюють санкції проти російських громадян і корпорацій і передбачають додаткові штрафні заходи проти російських громадян, причетних до кібероперацій під час президентської кампанії. Про це в понеділок оголосив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер, передає Радіо Свобода.

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У січні і лютому сенатори внесли два законопроекти, мета яких полягала в кодифікації існуючого режиму санкцій, введених Сполученими Штатами у відповідь на анексію Криму, підтримку Росією сепаратистів на сході України і втручання в президентську кампанію в США. Сенатори побоювалися, що президент Трамп може піти на скасування частини санкцій заради перспективи співпраці з Кремлем у вирішенні сирійського конфлікту. Як заявив в понеділок Боб Коркер, ця тривога розвіялася, ніхто не вірить, що президент укладе з Росією "дешеву угоду щодо Сирії". Коркер запропонує почекати закінчення розслідувань втручання Кремля в американський виборчий процес і повернутися до обговорення цих біллів після оприлюднення результатів.

Замість цих законопроектів сенатори мають намір поставити на голосування законопроект, спрямований на боротьбу з російською пропагандою в Європі та Сполучених Штатах.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило, що початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній. 14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.