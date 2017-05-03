Лондон не платитиме 100 млрд євро за Brexit - міністр

Британський міністр з Brexit Девід Девіс заявив, що Велика Британія не платитиме 100 млрд євро (85 млрд фунтів) за "розлучення з ЄС". Про це з посиланням на BBC повідомляє Європейська правда.

За його словами, Британія буде платити лише те, що визначено законом, а не те, що ЄС хоче.

Нещодавно у виданні Financial Times з'явилася інформація, що фінансові розрахунки, яких домагається ЄС, збільшилися з 60 млрд євро.

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Девіс сказав, що переговори ще не почалися серйозно, але вказав, що Британія встановить свою позицію, коли справа дійде до переговорів з питання врегулювання виходу з блоку.

"Ми не прохачі. Це переговори. Вони формулюють те, що вони хочуть, і ми сформулюємо те, що ми хочемо", - сказав він.

Уже лунали різні цифри щодо того, яку ціну має заплатити Британія. Проте, коли Девіса запитали, чи цифра в 100 млрд євро буде неприйнятною, він відповів: "Ми не будемо платити 100 мільярдів євро".

Раніше повідомлялося, що низка міністрів уряду Великої Британії, що підтримують Brexit, закликали канцлера казначейства Філіпа Хаммонда не визнавати вимог Євросоюзу про виплату 50 млрд фунтів (60 млрд євро) за вихід з ЄС.

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Нагадаємо, в документі Єврокомісії йдеться, що Великій Британії доведеться розрахуватися за вихід зі складу Європейського союзу в євро, а не фунтах стерлінгів.