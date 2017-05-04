Обама у відеозверненні підтримав кандидатуру Макрона на виборах президента Франції

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама у своєму відеозверненні підтримав кандидатуру проєвропейського кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Reuters.

"Французькі вибори дуже важливі для майбутнього Франції та цінностей, якими ми так сильно опікуємося", - заявив Обама у своєму повідомленні, яке було розповсюджене штабом Макрона.

На думку попереднього президента США, Макрон захищає ліберальні цінності. "Він налаштований на краще майбутнє для французького народу. Він обстоює людські надії, а не їхні страхи", - заявив Обама.

"Я підтримую (намір) Еммануеля Макрона вести вас вперед", - наголосив Обама.

Макрон розглядається як фаворит у виборчій кампанії перед ультраправим кандидатом від "Національного фронту" Марін Ле Пен.

У першому турі президентських виборів у Франції, який пройшов 23 квітня, Макрон набрав 24,01 відсотка. Його основний суперник, ультраправий кандидат від «Національного фронту» Марін Ле Пен - 21,3 відсотка голосів. Другий тур відбудеться 7 травня.