Я не буду підкорятися диктату Путіна: Макрон заявив про необхідність домогтися від РФ деескалації на Донбасі

Кандидат у президенти Франції Емануель Макрон під час дебатів із своїм опонентом Марін Ле Пен заявив, що не буде підкорятися Путіну, на відміну від Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).

"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.

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Макрон також заявив, що планує обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. Кандидат на пост президента Франції наголосив, що необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН раніше, центрист Еммануель Макрон був більш переконливим, ніж ультраправа Марін Ле Пен під час ключових теледебатів, які відбулися у середу. Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба Elabe для телеканалу BFM TV. Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.