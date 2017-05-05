Пентагон визнав удари по мечеті в Сирії - ЗМІ

Пентагон визнав, що авіація США 16 березня завдала удару близько сирійського села Аль-Джина по будівлі, яка була частиною мечеті, передає телеканал CNN з посиланням на джерела у відомстві.

Як повідомили джерела, проведене Пентагоном розслідування показало, що піддана бомбардуванню будівля дійсно служила для культових цілей.

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Уточнюється, що в Пентагоні спочатку заявляли, що завдали авіаудару по позиціях терористів в провінції Ідліб, в результаті якого, за даними Пентагону, загинуло кілька бойовиків «Аль-Каїди».

У результаті атаки загинули щонайменше 46 осіб, серед яких були в основному мирні жителі, ще кілька десятків отримали поранення.