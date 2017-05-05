Польський суд дозволив депортацію австрійця, підозрюваного у злочинах на Донбасі

25-річний Беньямін Ф., якого підозрюють у вчиненні воєнних злочинів на Донбасі, буде виданий Австрії. Таке рішення у четвер, 4 травня, ухвалив окружний суд Любліна, повідомляє польський телеканал TVP3. Підозрюваний прагнув уникнути присутності представників мас-медіа у залі суду, тож розгляд справи відбувався за зачиненими дверима, як повідомляє DW.

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"Прокуратура Австрії вказала, що в цій країні відносно цієї особи ведеться досудове розслідування, в межах якого йому закидають вчинення воєнного злочину на території східної України та злочину, пов'язаного з наркотиками", - повідомив речник окружного суду в Любліні суддя Даріуш Абрамович.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури австрійського міста Вінер-Нойштадта про екстрадицію Беньяміна Ф., який є громадянином Австрії Підозрюваний має бути виданий до рук австрійського правосуддя не пізніше 26 червня.

Повідомляється, що його затримання польськими прикордонниками стало можливим також і завдяки посиленню процедури прикордонних перевірок громадян ЄС, яка діє з 7 квітня - дані кожного, хто перетинає кордон шенгенської зони перевіряють у національній та загальноєвропейській базах даних. Беньямін Ф. у суботу, 30 квітня, намагався потрапити з Польщі в Україну через КПП Дорогуськ.