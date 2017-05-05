Трамп зустрінеться з лідерами ЄС 25 травня

Президент США Дональд Трамп 25 травня зустрінеться з лідерами Європейського Союзу в Брюсселі під час своєї першої закордонної поїздки.

Як зазначає Радіо Свобода, таку інформацію підтвердили 5 травня в ЄС.

Так, зустрічі з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і президентом Ради ЄС Дональдом Туском плануються на один день - 25 травня, коли Трамп відвідуватиме саміт НАТО.

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Як зазначається у повідомленні, президент США викликав роздратування європейських лідерів, заявляючи, що після Brexit інші країни "підуть з ЄС".

Через це Юнкер жартував, що готовий заохочувати рухи за незалежність штатів США, якщо Трамп продовжуватиме висловлюватись на підтримку Brexit.

Проте, останнім часом президент США схвально відгукувався про Євросоюз. Минулого місяця в інтерв'ю газеті Financial Times Трамп заявив, що "ЄС діє згуртовано", при цьому додавши, що вихід Британії з ЄС буде позитивом для обох сторін.

4 травня президент США також заявив, що його поїздка також буде включати візити до Саудівської Аравії, Ізраїлю й Ватикану.