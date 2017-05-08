Туреччина побудує стіну на кордоні з Іраном - ЗМІ

Туреччина має намір звести стіну на кордоні з Іраном, повідомляє Hurriyet Daily News.

За словами високопоставленого чиновника, будівництво стіни вздовж турецько-іранського кордону планується в рамках заходів проти забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

«У РПК є табори в Ірані поблизу турецького кордону. У цих таборах налічується близько 800-1000 терористів РПК. Вони в'їжджають в Туреччину, здійснюють напади і виїжджають», — заявив чиновник.

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В цілях безпеки стіну планується звести вздовж 70-кілометровій кордону поблизу Агри і східній провінції Ідир. Також уздовж шосе між східною провінцією Тунджелі і сусідньою провінцією Элазиг буде встановлено цілодобове відеоспостереження.

Раніше Туреччина збудувала стіну уздовж сирійського кордону, щоб запобігти проведення терористичних атак з боку РПК і «Ісламської Держави».