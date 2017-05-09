Американський військовий корабель зіткнувся з риболовецьким судном Південної Кореї у Японському морі - ЗМІ

У Японському морі американський військовий корабель, який проводив навчання, зіткнувся з південнокорейським рибальським судном. Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на військові джерела.

Видання зазначає, що зіткнення суден відбулося сьогодні опівдні за місцевим часом. На риболовецькому судні знаходилося шість осіб, ніхто з них не постраждав.

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Причини аварії на даний момент не відомі. Сторони проводять розслідування.