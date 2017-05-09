Біля торгового центру Таїланду пролунали вибухи: десятки постраждалих (фото)

У Таїланді в провінції Паттані сталося два вибухи біля торгового центру, постраждали щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє The Sun.

Перший вибух, ймовірно, стався біля входу в універмаг. Коли люди вибігли з ТЦ, то стався другий вибух.

Повідомляється, що невідомі припаркувалися перед торговим центром, перед тим як кинути вибуховий пристрій в магазин.

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«Це був вибух за допомогою бомби, закладеної в автомобілі, але в даний час у нас немає подробиць», - повідомив командувач регіональної поліцією Роннасілп Пхусара.

У квітні в Таїланді сталася серія вибухів.