Біля торгового центру Таїланду пролунали вибухи: десятки постраждалих (фото)

14:56, 09 травня 2017
Світ
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Внаслідок двох вибухів біля ТЦ в Таїланді постраждали 50 людей.

Вибухи в Таїланді / REUTERS

У Таїланді в провінції Паттані сталося два вибухи біля торгового центру, постраждали щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє The Sun.

Перший вибух, ймовірно, стався біля входу в універмаг. Коли люди вибігли з ТЦ, то стався другий вибух.

Повідомляється, що невідомі припаркувалися перед торговим центром, перед тим як кинути вибуховий пристрій в магазин.

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«Це був вибух за допомогою бомби, закладеної в автомобілі, але в даний час у нас немає подробиць», - повідомив командувач регіональної поліцією Роннасілп Пхусара.

У квітні в Таїланді сталася серія вибухів.

Вибухи в Таїланді / REUTERS

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Теги: #вибухи в Таїланді