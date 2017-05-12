"Це відбувається знову": у мережі з'явився новий трейлер серіалу "Твін Пікс" (відео)

Американський канал Showtime опублікував новий трейлер третього сезону серіалу "Твін Пікс". Ролик завантпжений на каналі фільму на YouTube.

У трейлері, який триває трохи більше хвилини, показані як старі, так і нові герої серіалу.

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Зокрема, в кадрі з'являються агенти ФБР Дейл Купер у виконанні Кайла Маклоклена, його шеф Гордон Коул у виконанні режисера "Твін Пікса" Девіда Лінча, а також Альберт Розенфилд, якого зіграв Мігель Феррер, який помер у січні цього року.

"Це відбувається знову", — йдеться у підписі до відео.

Також трейлер демонструє пізнавані для шанувальників серіалу місця, як, наприклад, готель Great Northern Hotel офіс шерифа поліції Твін Пікса.

Прем'єра нового сезону серіалу "Твін Пікс" відбудеться 21 травня на телеканалі Showtime. Раніше телеканал опублікував тизер нового сезону серіалу.