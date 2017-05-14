Українців немає серед загиблих в аварії потягу в Греції

Громадяни України не постраждали в результаті аварії поїзда в Греції.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

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"За оперативною інформацією поліції Салонік, українців немає серед постраждалих в результаті аварії поїзда", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Греції в результаті сходу з рейок міжміського поїзда загинуло чотири особи, п'ятеро - отримали травми. Поїзд, в якому знаходилося 70 пасажирів, зійшов з рейок і врізався в житловий будинок. Аварія сталася біля села Адендро, в 40 км від Салонік.