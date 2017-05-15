Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини у Франції
03:34, 15 травня 2017Світ
2832
Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб у муніципалітеті Даммари-ле-Лис.
REUTERS
У французькому департаменті Сена і Марна на півночі Франції сталася стрілянина, в результаті якої постраждали щонайменше три людини, передає портал Republique 77.
Читайте такожУ нічному клубі в Одеській області сталася стрілянина
Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб у муніципалітеті Даммари-ле-Лис.
Один з постраждалих знаходиться у важкому стані. В даний час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
Подробиці інциденту поки невідомі.
Раніше у французькій комуні Плезір напередодні президентських виборів в країні невідомі застрелили чоловіка на парковці ресторану швидкого харчування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter