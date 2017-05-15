Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини у Франції

У французькому департаменті Сена і Марна на півночі Франції сталася стрілянина, в результаті якої постраждали щонайменше три людини, передає портал Republique 77.

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Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб у муніципалітеті Даммари-ле-Лис.

Один з постраждалих знаходиться у важкому стані. В даний час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Подробиці інциденту поки невідомі.

Раніше у французькій комуні Плезір напередодні президентських виборів в країні невідомі застрелили чоловіка на парковці ресторану швидкого харчування.