У Москві співробітник російського МЗС розстріляв сім'ю - ЗМІ (фото)

У Москві в ніч на понеділок, 15 травня, місцевий житель убив дружину і дочку, а потім покінчив життя самогубством. За даними російського телеканалу РЕН-ТВ, злочинець, Олександр Ш., працював у Міністерстві закордонних справ РФ.

Повідомляється, що спочатку він пострілом в обличчя убив дружину, а потім в спину застрелив п'ятирічну дочку. На місці злочину працюють співробітники правоохоронних органів. У той же час поки немає підтверджень, що це була родина чоловіка. Офіційних підтверджень про його роботу у відомстві не надходило.

Відзначається, що представники Слідчого комітету порушили кримінальну справу за фактом розправи над сім'єю, учиненої злочинцем на Ленінському проспекті Москви. Про це повідомили в прес-службі ГСУ СК Росії по Москві.

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"За версією слідства, вночі 15 травня 2017 року в квартирі житлового будинку, розташованого по Ленінському проспекту в місті Москві, виявлені тіла чоловіка та жінки, а також малолітньої дівчинки з ознаками насильницької смерті у вигляді вогнепальних поранень", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що жінка й дочка прийшли в гості до чоловіка. Він вихопив рушницю і розстріляв сім'ю, після чого покінчив з собою.

Раніше на Львівщині військовий вбив жінку-медика.