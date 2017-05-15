США звинуватили режим Асада у створенні крематорію для приховування масових страт (фото)

Зовнішньополітичне відомство США розповсюдило супутникові знімки, на яких зображено будівлю на території тюремного комплексу Саїдная поблизу Дамаска, яке, як вважають американці, влада переробила в крематорій, повідомляє агентство Associated Press.

Супутникові фотографії в'язниці агентство опублікувало у своєму Twitter.

US says satellite show photos Syria prison where mass executions are carried out and bodies burned to hide evidence: https://t.co/f1phzMXCAlpic.twitter.com/9Kp9jp8279 — AP Politics (@AP_Politics) May 15, 2017

За словами представника відомства Стюарта Джонса, крематорій необхідний для того, щоб приховати від громадськості масові вбивства, вчинені у в'язниці. Як стверджують в Держдепі, щодня у в'язниці Саїдная через повішення страчують по 50 осіб, а їх тіла спалюють.

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В ході презентації фотографій Джонс заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада, який підтримують Росія і Іран, опустилося до чергової стадії "морального розкладання». Чиновник закликав Москву і Тегеран надати вплив на Дамаск, щоб домогтися режиму припинення вогню і почати переговори про політичне майбутнє Сирії, пише РБК.

В серпні 2016 року міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь під назвою «Це ламає людину». Доповідь присвячено масовим тортур і вбивств у військовій в'язниці Саїдная в Сирії, підконтрольній урядової армії Сирії. За інформацією експертів Amnesty, у цій в'язниці загинули десятки тисяч.