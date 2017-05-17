Канал спілкування з Пхеньяном повинен бути знову відкритий - Сеул

Канал спілкування з Пхеньяном повинен бути знову відкритий. Про це заявив офіційний представник міністерства об'єднання Південної Кореї Лі Дук Хон, передає Reuters.

«Наша базова позиція полягає в тому, що канал комунікації між Південною та Північною Кореєю повинен бути знову відкритий. Міністерство об'єднання розглядало різні варіанти, однак конкретних рішень поки прийнято не було», — сказав він.

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За його словами, південнокорейська влада щодня відвідує Пханмунджом, розташований на кордоні двох держав, щоб перевірити наявність відповідної реакції від Пхеньяну.

Раніше новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про те, що він готовий відвідати Північну Корею.