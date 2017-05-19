У США при падінні з колеса огляду постраждали три людини
09:48, 19 травня 2017Світ
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Постраждали дві жінки у віці 59 і 40 років, а також семирічна дитина останньої.
Під час роботи атракціону перекинулася кабінка / фото kiro7.com
В американському штаті Вашингтон у місті Порт-Таунсенд щонайменше три людини впали під час катання на колесі огляду, як повідомляє телеканал Kiro7.
Постраждали дві жінки у віці 59 і 40 років, а також семирічна дитина останньої.
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Повідомляється, що 59-річна жінка перебуває в критичному стані.
Як повідомили в поліції, під час роботи атракціону перекинулася кабінка.
Причина події встановлюється.
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