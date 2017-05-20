При підриві двох автомобілів у Багдаді загинули 13 людей
03:12, 20 травня 2017Світ
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Унаслідок інциденту також постраждали понад 20 людей.
Ілюстрація REUTERS
В результаті підриву терористами-смертниками двох автомобілів в іракському Багдаді загинули 13 осіб.
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Уточнюється, що перший вибух стався в кварталі Абу-Дашир, друга бомба спрацювала біля поліцейської ділянки.
Відзначається, що в результаті інциденту також постраждали понад 20 осіб.
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