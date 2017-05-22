У Сирії загинув ще один російський військовий – ЗМІ

У Сирії загинув ще один російський військовий, капітан збройних сил РФ Євген Константинов. Про це повідомляє «Місто на Бірі» з посиланням на регіональне відділення громадської організації ветеранів «Бойове братерство».

«Зважаючи на знання та набутий досвід керівництва підрозділами, Євген був направлений у спецвідрядження для надання допомоги командуванню військ сирійської армії у навчанні та вихованні військовослужбовців. Військовим радником брав безпосередню участь у плануванні та проведенні операцій з ліквідації терористичних формувань, захисті населення республіки від нальотів бойовиків», - повідомляє видання.

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Константинов загинув 3 травня, перебуваючи на бойових позиціях.

Константинов 7 травня був похований в Новосибірську, де проживають його батьки.

22 березня стало відомо про загибель в Сирії 9 росіян, про смерть яких офіційно не повідомлялося. Як вдалося з'ясувати РБК і групі незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), щонайменше шестеро з них були найманцями так званої приватної військової компанії Вагнера. Про «групу Вагнера» та її участь в бойових діях у Сирії вперше повідомила «Фонтанка» в жовтні 2015 року. За даними газети, раніше найманців бачили на Донбасі, де вони брали участь в боях на боці терористів.

З початку військової операції Росії в Сирії Міноборони офіційно підтвердило загибель 28 російських військовослужбовців.