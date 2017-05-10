Росія перекинула до Сирії артилерію - Fox News
Росія перекинула до Сирії понад 20 гаубиць.
Москва відправила десятки нових гаубиць до Сирії для підтримки наземної операції режиму Асада. Про це повідомили джерела серед офіційних осіб США, передає Fox News.
Російські артилерійські знаряддя (гаубиці типу М-30) прибули у південне портове місто Тартус протягом останніх кількох днів, заявляють два представники Пентагону.
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Крім того, судячи із супутникових знімків ImageSat International, також недавно був переправлений новий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення A-50.
Також Fox News повідомляє, що до сирійської Латакії морем найближчим часом прибуде додаткова партія снарядів для зенітно-ракетного комплексу C-400.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Астані (Казахстан) Росія, Туреччина й Іран, які є посередниками на сирійських мирних переговорах, підписали меморандум про створення "зон безпеки" у Сирії.