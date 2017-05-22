У Туреччині ймовірному вбивці російського пілота Су-24 дали 5 років тюрми

Суд турецького Ізміра засудив громадянина Туреччини Альпарслана Челіка, який раніше взяв на себе відповідальність за вбивство російського пілота Олега Пєшкова, до п'яти років тюремного ув'язнення за незаконне володіння зброєю. Про це повідомляє РИА Новости.

"Суд не розглядав справу про причетність Челіка до загибелі російського льотчика Пєшкова, розслідування по ньому триває", — зазначив адвокат.

Російський бомбардувальник Су-24 був збитий 24 листопада 2015 року турецьким винищувачем. Пілот Олег Пєшков катапультувався, але був убитий вогнем із землі.

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Відзначається, що відразу після інциденту відповідальність за смерть пілота взяв на себе Альпарслан Челік. При цьому під час слідства він заявив, що не вбивав льотчика і наказував підлеглим йому бойовикам не стріляти по Пєшкову.

У квітні минулого року турецька поліція заарештувала Челіка за незаконне носіння та зберігання зброї. Сам підсудний під час слідства заперечував висунуті звинувачення.