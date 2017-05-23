Президент США Дональд Трамп назвав організаторів теракту в Манчестері "злими невдахами". Про це глава американської держави заявив у Віфлеємі під час своєї поїздки в країни Близького Сходу, повідомляє CNN.

"Так багато молодих, красивих і невинних людей, які жили і насолоджувалися своїм життям, були вбиті злими невдахами. Я не буду називати їх монстрами, тому що їм сподобався б цей термін. Вони вирішили б, що це чудове ім'я. Я буду називати їх тепер невдахами, тому що це те, ким вони є", - сказав він.

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Трамп також висловив глибокі співчуття жителям міста Манчестер після нападу і зазначив, що США солідарні з Британією.

Як повідомляв УНІАН, в Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 22 людини, поранення отримали 59. Вибух стався пізно увечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-Арена". Поліція кваліфікувала вибух як теракт.