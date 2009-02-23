Cуд не дозволив депутатам заморожувати собі зарплати

Державний суд Естонії визнав незаконним рішення депутатів, які відмовилися від підвищення власних зарплат. Суд дійшов висновку, що законопроект, який був прийнятий наприкінці 2008 року, не відповідає Конституції, повідомляє Postimees.

Депутати парламенту Естонії вирішили заморозити свої оклади до 2010 року, нагадує Лента.ру. Таким чином вони мали намір продемонструвати солідарність з народом в умовах економічної кризи.

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, зі свого боку, відмовився підписувати законопроект, заявивши, що він суперечить Конституції. Ільвес послався на 75-у статтю основного закону, яка свідчить, що зміни в депутатських зарплатах, набувають чинності тільки для парламенту наступного скликання (тобто підвищувати або знижувати власну зарплату парламентарії не можуть).

Після того, як депутати повторно прийняли закон, не погодившись з думкою президента, Ільвес оскаржив його в Державному суді.