Пентагон підтвердив наміри розмістити ПРО в Польщі

Плани по створенню бази американської системи протиракетної оборони (ПРО) в польському населеному пункті Редзіково в майбутньому році залишаються в силі. Це підтвердив директор з операцій Агентства по ПРО Міністерства оборони США Гері Пеннетт, пише ТАСС.

Відповідно до викладеної ним інформації, на завершення будівництва цього об'єкта, оснащеного багатоцільовим зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планує виділити в 2018 фінансовому році $90 млн. Роботи, пов'язані з перекиданням в Польщу системи Aegis Ashore, йдуть за графіком, з метою доставки (комплексу) у 2018 році", наголошувалося в матеріалах, якими оперував Пеннетт. Він виступив на брифінгу для журналістів, присвяченій оприлюдненню проекту бюджету Агентства з ПРО на наступний фінансовий рік.

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Ще одну базу з комплексом Aegis Ashore США створили в румунському містечку Девеселу, поставивши її на оперативне чергування 12 травня 2016 року. Росія виражає стурбованість у зв'язку з створенням цих двох баз.

Як повідомив Пеннетт, в цілому роботи, що відносяться до ЗРК Aegis, наступного ранку передбачається профінансувати в обсязі $1,7 млрд. Частину цих коштів планується направити у тому числі на закупівлю 34 перехоплювачів SM-3 IB, щоб довести їх загальну кількість до 287 одиниць, а також на придбання шести SM-3 IIA, уточнив представник Агентства по ПРО.

Коментуючи подальші кроки, що стосуються ЗРК THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), він заявив, що в 2018 році в арсеналі США буде як і раніше семи батарей цієї техніки, дану рядок у бюджеті Пентагон хоче профінансувати в розмірі $797 млн. Наземна система THAAD призначена для перехоплення головних частин балістичних ракет на завершальному етапі середньої ділянки траєкторії польоту і при підльоті до мети.