Вибух в Манчестері: в мережі викликав гнів "веселий" знімок Кім Кардашьян з Аріаною Гранде і співчуттями (фото)

У понеділок ввечері, 22 травня, прогримів вибух на концерті Аріани Гранде в Манчестері. Весь світ сумує і висловлює співчуття жертвам і сім'ям загиблих. Десятки знаменитостей написали в своїх соціальних мережах слова підтримки тим, кого торкнулася ця страшна трагедія. До них же приєдналася і Кім Кардашьян, опублікувавши знімок з Аріаною Гранде.

Однак шанувальники зірки реаліті-шоу не оцінили зміст посту, через що Кім довелося видалити його.

"Я молюся за всіх, хто постраждав в Манчестері. Це дійсно так бездушно і несамовито", - написала в своєму мікроблозі Кім.

Негативну реакцію фоловерів викликав вибір фотографії, на якій Кім, Кендалл Дженнер і Аріана Гранде веселяться на концерті. Таке радісне фото, як вважають користувачі, зовсім не відповідає словами, написаним Кім в коментарі.

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"Я не можу повірити, що читаю пост з фотографією, на якій ти і Аріана на концерті ... У той час як багато хто втратив своїх дітей в трагічних обставинах", - написав один з користувачів.

"Замість того щоб публікувати фото з собою, може, потрібно проявити співчуття і щирість до всіх бідних людей, які втратили своїх дітей? Так егоїстично. Жахливий пост і фотографія".

"Кім, ми ніколи не забудемо цей пост і невідповідну фотографію. Ця публікація багато говорить про тебе", - обурюються користувачі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Аріана Гранде призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін. Концерти, крім Великобританії, повинні були відбутися в таких країнах як Бельгія, Польща, Німеччина і Швейцарія. За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь. Гранде та її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде до тями.