Обмін подарунками та ефектна Меланія: Папа Римський зустрівся з Трампом у Ватикані‍ (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Відео зустрічі розміщено на YouTube.

Як зазначає Голос Америки, Папа Римський Франциск прийняв президента США Дональда Трампа на розширеній аудієнції, що тривала близько 30 хвилин. Американський лідер приїхав до Ватикану в рамках першого закордонного візиту, в ході якого він побував в центрах трьох світових релігій.

На своїй першій зустрічі Трамп і Франциск потиснули один одному руки.

Після закритої аудієнції в Апостольському палаці відбулася коротка зустріч за участю інших членів американської делегації. На ній були присутні перша леді Меланія Трамп, держсекретар Рекс Тіллерсон, радник з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер, дочка Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, які є офіційними радниками президента.

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На цій зустрічі відбувся обмін подарунками. «Це подарунок для Вас. Це книги Мартіна Лютера Кінґа. Думаю, вони Вам сподобаються», - сказав президент Франциску.

У свою чергу Папа Римський подарував Трампу медаль, зроблену римським художником. Він пояснив, що на ній зображено оливкове дерево, яке є символом миру. «Нам потрібен мир», - відповів Трамп.

З Рима американський президент полетить до Брюсселя для переговорів із керівниками Європейського Союзу і НАТО. Потім він знову повернеться в Італію, де 25 травня візьме участь у саміті «Великої сімки» на Сицилії.