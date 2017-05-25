В результаті вибухів у столиці Індонезії загинули троє поліцейських

У столиці Індонезії Джакарті в результаті двох вибухів загинули троє поліцейських, ще десять осіб були поранені. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Вибухи сталися на автобусній станції в східній частині міста з інтервалом у 5 хвилин. Офіційний представник поліції заявив, що правоохоронні органи поки не можуть підтвердити, що теракт мав ісламістський слід.

Зазначається, що вибухи могли здійснити два терориста-смертника.

Як повідомляє Jakarta Post, серед потерпілих також є співробітники сил правопорядку. Постраждалі були госпіталізовані.

«Співробітники поліції охороняли групу людей, яка проводила парад. До закінчення параду прогриміли вибухи», — розповів представник поліції. Крім того він додав, що бомби були заховані в скороварках.